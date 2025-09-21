Environ 22'000 personnes se sont rendues au Marché bio

La 37e édition s’est tenue ce week-end dans et autour de la halle du Marché-Concours de Saignelégier ...
Environ 22'000 personnes se sont rendues au Marché bio

La 37e édition s’est tenue ce week-end dans et autour de la halle du Marché-Concours de Saignelégier. La manifestation a profité des belles conditions météo pour faire le plein.

Le Marché bio permet aux producteurs de rencontrer facilement les consommateurs. (Photo : Georges Henz). Le Marché bio permet aux producteurs de rencontrer facilement les consommateurs. (Photo : Georges Henz).

Le Marché bio a vécu une belle 37e édition. Dans la halle du Marché-Concours à Saignelégier, environ 22'000 personnes ont découvert les 112 exposants ce week-end. La manifestation, qui a fait le plein de visiteurs grâce à une météo favorable, avait pour thème les légumineuses. Les exposants sont ravis des affaires conclues et des échanges avec les consommateurs.

Lancé il y a bientôt quatre décennies, le Marché bio a dû se renouveler puisque les produits biologiques ont vécu une grande évolution. « Le Marché bio a été créé dans l’idée de faire connaître le bio et de faire connaître les producteurs de la région pour qu’ils puissent écouler leur produit », explique Lina Dubied. La présidente de l’événement remarque que par la suite les grandes surfaces ont aussi misé sur le bio. « Maintenant c’est le rôle de communication et d’échanges avec les producteurs qui est le plus important. »

Lina Dubied : « On a des gens de loin qui viennent chaque année. »

Ecouter le son


 

