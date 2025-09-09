Le meilleur du film français à la 21e édition du FFFH à Bienne

La ville de Bienne va se parer des couleurs bleu, blanc, rouge ses prochains jours. Entre le 17 et le 21 septembre la cité seelandaise sera l’ambassadrice du cinéma français et francophone pour la 21e édition du Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH). Une cinquantaine de films, courts et longs métrages, majoritairement en version originale sous-titrée en allemand, seront proposés aux cinéphiles. Au menu de cette cuvée 2025, une première mondiale avec « L’étranger » de François Ozon, ou encore quatre premières internationales, dont le film de et avec Pierre Richard, « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme ».

La condition des femmes sera abordée dans « Jeunes mères » de Jean-Pierre et Luc Dardenne et le harcèlement dans « TKT » de Solange Cicurel avec Emilie Duquenne dans l'un de ses derniers rôles. Les femmes seront particulièrement à l’honneur qu’elles soient devant ou derrière la caméra. « Le cinéma c’est vraiment le miroir de la société et il se trouve que cette année on parle énormément d’héroïnes féminines, de situation délicate à maîtriser, de femmes courages et je pense que ce sont les cinéastes qui avaient envie de parler des femmes », explique Christian Kellenberger, co-fondateur et directeur du FFFH.