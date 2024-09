Un programme dense et varié pour le FFFH

Pour cette édition, deux premières mondiales seront proposées au public. L’une d’elles sera projetée à l’occasion de la « journée des enfants » le 11 septembre. Il s’agit de « Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois ». De nombreux invités prendront également part aux discussions avec le public. Parmi eux, l’actrice et humoriste Camille Lellouche, les réalisateurs Claude Barras et Arnaud Desplechin ou encore Daniel Auteuil qui viendra présenter le jeudi son dernier film, « Le fil ». Christian Kellenberger ne cache d’ailleurs pas son enthousiasme à l’idée de voir un tel monument du cinéma français à Bienne : « Au début de l’aventure il y a 20 ans, on me demandait souvent qui on souhaiterait avoir. Le nom de Daniel Auteuil tombait à chaque fois ».