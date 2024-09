Un jubilé réussi pour le FFFH

Pas moins de 20'000 cinéphiles étaient présents à Bienne pour la 20ème édition du Festival du Film Français d'Helvétie. C'est un succès pour les organisateurs du FFFH. Le festival dédié au 7ème art français et francophone a séduit une large audience, également pendant l’Open air gratuit, mis sur pied pour les 20 ans à la fin du mois d’août sur l’Esplanade du Palais des Congrès. Des moments privilégiés ont été partagés avec les talents présents toute la semaine, tels que Daniel Auteuil, Arnaud Desplechin, Laetitia Dosch, Camille Lellouche ou encore Guillaume Senez.





Une édition spéciale cette année

Avec tout ce qui a été mis sur pied pour les 20 ans de l’événement, notamment l’ouverture d’une quatrième salle permettant de projeter plus de film, les organisateurs attendaient plus ou moins ce nombre de festivaliers. Néanmoins, l’élan était spécial pour cette édition et n’est pas appelé à se reconduire tel quel à l’avenir. « Ce n’est pas parce que nous avons atteint ce nombre record de spectateurs que nous les retrouverons à l’avenir, prévient Christian Kellenberger, directeur du festival. Le but du festival n’est pas de devenir de plus en plus grand et nous allons voir ce que nous allons mettre sur pied pour le futur ». Une 21e édition devrait voir le jour, dans un format moins grand que pour ce jubilé. /jse