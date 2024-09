Daniel Auteuil : « J’ai reçu beaucoup d’amour et d’enthousiasme »

« J’ai l’impression que je vous ai bien baladés, bien promenés un peu partout, et que je vous ai bien assommés à la fin. » L’acteur et réalisateur français Daniel Auteuil résume ainsi l’effet procuré par son film sur les spectateurs de la soirée d’ouverture de l’édition anniversaire du Festival du film français d’Helvétie (FFFH) à Bienne jeudi soir. Pour « Le Fil », son cinquième long métrage comme réalisateur, il s'est inspiré d'un fait réel : celui du procès d'un homme accusé d'avoir tué sa femme. L'avocat, campé par Auteuil, est convaincu de son innocence. Il va le défend bec et ongles, mené par son intime conviction. L’histoire vraie de ces deux hommes a d’abord été racontée dans le recueil de nouvelles de l’avocat Jean-Yves Moyart. Un ouvrage que sa fille lui a fait lire et qui l’a motivé à en faire une narration pour le cinéma. « Aucun scénariste n’aurait pu inventer cette histoire », confie le réalisateur. Une affaire judiciaire qui questionne la recherche de la vérité, l'intime conviction, l’impartialité de la justice et la part d’humanité du travail d'avocat.