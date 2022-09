Fréquentation en hausse au FFFH

Plus de 17'000 cinéphiles ont assisté à la 18e édition du Festival du film français d'Helvétie (FFFH), qui s'est achevé dimanche à Bienne. La fréquentation est en hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Dans un communiqué diffusé dimanche, le comité d'organisation se dit ravi de constater que les chiffres de fréquentation se rapprochent de ceux d'avant la pandémie. Des grands films d'une qualité visuelle remarquable, des thématiques fortes, des audiences captivées, ainsi que des discussions passionnantes entre les invités et le public ont marqué cette nouvelle édition, qui proposait une cinquantaine de films, se réjouissent les organisateurs.

En moins de 24 heures, de nombreux films du soir affichaient complet: un "record encourageant" selon les organisateurs. Dans ses efforts pour un bilinguisme actif, le FFFH a offert des films pour la plupart sous-titrés, ainsi que des podiums de discussion traduits simultanément en allemand.





Invités prestigieux

Une vingtaine d'invités ont fait le déplacement à Bienne pour prolonger l'immersion cinématographique avec le public. Parmi eux figurait notamment le réalisateur romand Lionel Baier qui a présenté "La Dérive des continents (au Sud)", troisième volet de sa tétralogie européenne, liée aux quatre points cardinaux.Clovis Cornillac est venu défendre son film "Couleurs de l’incendie" dans lequel il a dirigé Fanny Ardant, Léa Drucker, Benoît Poelvoorde et lui-même. Elsa Zylberstein a présenté le biopic "Simone Veil - Le voyage du siècle", d'Olivier Dahan, où elle incarne Simone Veil.





Festival "Offf"

Conjointement organisé par le FFFH et le Forum du bilinguisme, le Prix du Forum du bilinguisme est remis au film lauréat du concours "Lorsque les langues se rencontrent". Cette année la récompense revient à Marine Hervé, pour son court-métrage "À travers". Le Prix découverte a été attribué parmi cinq court-métrages au film "Les douleurs impatientes" de Marisa Ingold. Le festival "Offf", organisé en marge et qui proposait diverses activités autour du cinéma, a clos sa deuxième édition sur un excellent bilan, notent encore les organisateurs. Après une pause de deux ans liée à la pandémie, le FFFH a retrouvé un public particulièrement intéressé par les diverses facettes et métiers du cinéma. /ATS