« Café des Arts » : Laurent Steulet

Le groupe jurassien « Mong » célèbre 30 ans de musique et d'amitié avec un spectacle haut en ...
Le groupe jurassien « Mong » célèbre 30 ans de musique et d'amitié avec un spectacle haut en couleurs à découvrir samedi 4 octobre au Théâtre du Jura à Delémont.

Joël Joliat, maître de la lumière et Laurent Steulet, chanteur et musicien dès les débuts de « Mong ». Joël Joliat, maître de la lumière et Laurent Steulet, chanteur et musicien dès les débuts de « Mong ».

Le groupe jurassien Mong remonte sur scène au Théâtre du Jura dans un concert haut en couleur nommé L’Âge d’or. L’occasion pour l’ensemble de célébrer ses 30 ans d’existence, marqués par de nombreuses expériences musicales, dont un concert au Grand Rex à Paris.

Le concert de ce samedi à Delémont va également permettre de retrouver les nouvelles chansons du groupe, réunies dans un CD. De plus, un nouveau membre vient éclairer les scènes chantées et dansées, Joël Joliat qui a créé une nouvelle dimension à Mong avec ses lumières. Le spectacle de samedi au Théâtre du Jura est donc un véritable cadeau.

Laurent Steulet : « Mon rêve depuis l’âge de vingt ans et de jouer avec une section de cuivres. »

L’Âge d’Or avec Mong, un spectacle aux dimensions multiples à découvrir ce samedi 4 octobre à 20h30 sur la Grande Scène du Théâtre du Jura à Delémont. /jmp


