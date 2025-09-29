« Café des Arts » : Laurent Steulet

Le groupe jurassien Mong remonte sur scène au Théâtre du Jura dans un concert haut en couleur nommé L’Âge d’or. L’occasion pour l’ensemble de célébrer ses 30 ans d’existence, marqués par de nombreuses expériences musicales, dont un concert au Grand Rex à Paris.

Le concert de ce samedi à Delémont va également permettre de retrouver les nouvelles chansons du groupe, réunies dans un CD. De plus, un nouveau membre vient éclairer les scènes chantées et dansées, Joël Joliat qui a créé une nouvelle dimension à Mong avec ses lumières. Le spectacle de samedi au Théâtre du Jura est donc un véritable cadeau.