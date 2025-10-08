Trente ans d’offres de formation pour les seniors dans le Jura

L’Université du troisième âge a ouvert une antenne en 1995 à Porrentruy. Elle a aujourd’hui ...
Trente ans d’offres de formation pour les seniors dans le Jura

L’Université du troisième âge a ouvert une antenne en 1995 à Porrentruy. Elle a aujourd’hui trouvé son public.

Trente ans pour l'antenne de Porrentruy de l'Université du troisième âge. (Photo : Université de Neuchâtel.) Trente ans pour l'antenne de Porrentruy de l'Université du troisième âge. (Photo : Université de Neuchâtel.)

L’Université du troisième âge (U3a) fête les 30 ans de son antenne dans le Jura. L’offre de formation pour les seniors, chapeautée par l’Université de Neuchâtel, est active sur cinq sites, dont Porrentruy. Fréquentée par une vingtaine de personnes en 1995, l’antenne jurassienne a trouvé son public au fil des ans. Laure Chappuis Sandoz, directrice de l’Université du troisième âge : « L’idée est de donner la connaissance au plus grand nombre. Il n’est pas nécessaire d’être bardé de diplômes. » N’importe quelle personne âgée de plus de 60 ans peut y adhérer. L’augmentation de l’espérance de vie offre aussi un potentiel à l’U3a d’élargir son public. « Avec 10 % d’augmentation lors de chacune des deux dernières années, on a vraiment de beaux jours devant nous. Les gens sont aussi plus en forme qu’il y a 30 ans. »

Laure Chappuis Sandoz : « On n’a qu’une seule règle, celle d’être curieux. »

À l’occasion de cet anniversaire, l’antenne jurassienne de l’Université du troisième âge met sur pied une douzaine de rendez-vous d’ici au mois d’avril « sur des sujets aussi variés les uns que les autres, puisqu’on alterne les sujets de société, de culture et de musique selon les attentes ». Deux événements majeurs sont prévus : le 22 octobre à 14h au Collège Thurmann à Porrentruy, concert de Camille Chappuis et Mariane Cuenin accompagnées au piano par Ulysse Fueter et le 5 novembre à 14h au CEJEF à Delémont, une conférence d’Isabelle Leconte sur les peintres jurassiens. 

Davantage de renseignements ici. /rce




 

