Trente ans d’offres de formation pour les seniors dans le Jura

À l’occasion de cet anniversaire, l’antenne jurassienne de l’Université du troisième âge met sur pied une douzaine de rendez-vous d’ici au mois d’avril « sur des sujets aussi variés les uns que les autres, puisqu’on alterne les sujets de société, de culture et de musique selon les attentes ». Deux événements majeurs sont prévus : le 22 octobre à 14h au Collège Thurmann à Porrentruy, concert de Camille Chappuis et Mariane Cuenin accompagnées au piano par Ulysse Fueter et le 5 novembre à 14h au CEJEF à Delémont, une conférence d’Isabelle Leconte sur les peintres jurassiens.

Davantage de renseignements ici. /rce