« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Garantir une réserve de vin suisse AOC pour compenser les années de faibles récoltes. La mesure de soutien aux producteurs est discutée ce lundi au Parlement fédéral. La commission de l’économie et des redevances du Conseil national devrait finaliser le projet.

La quantité de vin produite varie d’une année à l’autre, en fonction des aléas climatiques, alors que le marché s’est « durcit » selon le chargé de projet auprès de la fédération Vignoble Suisse. « Si vous n’avez plus à vendre, le consommateur va continuer à boire » et s’orienter vers des productions étrangères, explique Philippe Herminjard. Lorsque la production suisse est insuffisante au regard de la consommation suisse, les parts de marchés perdues deviennent difficiles à récupérer, détaille-t-il.

La mesure de soutien prévoit ainsi la possibilité pour les producteurs d’encaver une partie de leur production, afin de compenser une maigre récolte. Les vignerons qui souhaiteront profiter de la réserve devront s’adresser aux autorités cantonales.