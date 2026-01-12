« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Les vignerons suisses pourraient stocker une partie de leur vendange, afin de garantir des ...
« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Les vignerons suisses pourraient stocker une partie de leur vendange, afin de garantir des volumes suffisants en cas de faible récolte. Le projet devrait être finalisé par la commission de l’économie du Conseil national.

Les producteurs de vin AOC auront la possibilité d'encaver une partie de leur récolte en prévision de pauvres récoltes. (Photo : illustration) Les producteurs de vin AOC auront la possibilité d'encaver une partie de leur récolte en prévision de pauvres récoltes. (Photo : illustration)

Garantir une réserve de vin suisse AOC pour compenser les années de faibles récoltes. La mesure de soutien aux producteurs est discutée ce lundi au Parlement fédéral. La commission de l’économie et des redevances du Conseil national devrait finaliser le projet.

La quantité de vin produite varie d’une année à l’autre, en fonction des aléas climatiques, alors que le marché s’est « durcit » selon le chargé de projet auprès de la fédération Vignoble Suisse. « Si vous n’avez plus à vendre, le consommateur va continuer à boire » et s’orienter vers des productions étrangères, explique Philippe Herminjard. Lorsque la production suisse est insuffisante au regard de la consommation suisse, les parts de marchés perdues deviennent difficiles à récupérer, détaille-t-il.

La mesure de soutien prévoit ainsi la possibilité pour les producteurs d’encaver une partie de leur production, afin de compenser une maigre récolte. Les vignerons qui souhaiteront profiter de la réserve devront s’adresser aux autorités cantonales.

L'éclairage de Philippe Herminjard, chargé de projet auprès de la fédération Vignoble Suisse.

Ecouter le son

Un entretien réalisé par notre correspondante parlementaire, Marie Vuilleumier.

Philippe Herminjard estime que cette mesure ne suffira pas à « sauver » le secteur vitivinicole suisse, dont la situation économique n’a jamais été aussi « mauvaise ». D’autres aides sont en préparation au niveau national et des interprofessions, ajoute le chargé de projet.

L’introduction de cette réserve de vins doit encore être adoptée par les deux Chambres du Parlement. /mvu


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:27

Une élection tacite aux Enfers

Une élection tacite aux Enfers

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:18

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:16

Déballer des paquets pour la bonne cause

Déballer des paquets pour la bonne cause

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 11:47

Articles les plus lus

Déballer des paquets pour la bonne cause

Déballer des paquets pour la bonne cause

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 11:47

« Café des Arts » : Carla Marchand

« Café des Arts » : Carla Marchand

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:13

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:14

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:16

« Les Nouvelles du champ » : Laura Montavon

« Les Nouvelles du champ » : Laura Montavon

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 05:24

Déballer des paquets pour la bonne cause

Déballer des paquets pour la bonne cause

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 11:47

« Café des Arts » : Carla Marchand

« Café des Arts » : Carla Marchand

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:13

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:14

Fixations de ski : un réglage professionnel peut éviter de graves blessures

Fixations de ski : un réglage professionnel peut éviter de graves blessures

Région    Actualisé le 11.01.2026 - 11:56

Une première année à la tête de la FJM pour Christian Kobel

Une première année à la tête de la FJM pour Christian Kobel

Région    Actualisé le 11.01.2026 - 16:11

« Les Nouvelles du champ » : Laura Montavon

« Les Nouvelles du champ » : Laura Montavon

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 05:24

« Café des Arts » : Carla Marchand

« Café des Arts » : Carla Marchand

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:13