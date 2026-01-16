Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Ederswiler pourrait accueillir une grotte dédiée à Marie. La paroisse intercantonale de Roggenburg-Ederswiler souhaite construire un lieu de recueillement à quelques pas de la frontière entre les cantons du Jura et de Bâle-Campagne. L’idée date d’une dizaine d’années et, suite à un remaniement parcellaire, l’Église a obtenu un terrain favorable à la construction de cette grotte. Pour Rosmarie Lötscher, coprésidente de l’église catholique de Roggenburg-Ederswiler, celle-ci apportera une vraie plus-value au canton du Jura, aux deux communes concernées et à toutes les personnes qui passeront et s’y arrêteront : « On peut y faire un petit pèlerinage pour prier ou encore réfléchir à la vie ». Plusieurs grottes de ce type existent déjà dans le canton, mais pour Rosmarie Lötscher, ces lieux sont importants pour la population, qu’elle soit croyante ou non. Avec cet ouvrage, la paroisse fait également un geste symbolique dans une période où la tendance est plutôt à la fermeture des églises à cause de la baisse du nombre de fidèles.