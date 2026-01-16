Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

L’Église catholique de Roggenburg-Ederswiler souhaite construire un lieu de prière et de réflexion à la frontière entre les cantons du Jura et Bâle-Campagne. L’avis de construction a été publié ce jeudi dans le Journal officiel.

L'Église catholique de Roggenburg-Ederswiler et sa coprésidente Rosmarie Lötscher ont attendu 10 ans avant d'obtenir un terrain favorable à la réalisation de la « Grotte Maria ».

Ederswiler pourrait accueillir une grotte dédiée à Marie. La paroisse intercantonale de Roggenburg-Ederswiler souhaite construire un lieu de recueillement à quelques pas de la frontière entre les cantons du Jura et de Bâle-Campagne. L’idée date d’une dizaine d’années et, suite à un remaniement parcellaire, l’Église a obtenu un terrain favorable à la construction de cette grotte. Pour Rosmarie Lötscher, coprésidente de l’église catholique de Roggenburg-Ederswiler, celle-ci apportera une vraie plus-value au canton du Jura, aux deux communes concernées et à toutes les personnes qui passeront et s’y arrêteront : « On peut y faire un petit pèlerinage pour prier ou encore réfléchir à la vie ». Plusieurs grottes de ce type existent déjà dans le canton, mais pour Rosmarie Lötscher, ces lieux sont importants pour la population, qu’elle soit croyante ou non. Avec cet ouvrage, la paroisse fait également un geste symbolique dans une période où la tendance est plutôt à la fermeture des églises à cause de la baisse du nombre de fidèles. 

Rosmarie Lötscher : « C’est vraiment un endroit spirituel pour tout le monde. »

Publié jeudi dans le Journal officiel, le délai d’opposition au projet court jusqu’au 16 février.  Selon Rosmarie Lötscher, le canton pourrait le refuser, car il est situé dans une zone de forêt. Pour l’habitante de Roggenburg, cela ne fait pas sens, car aucun arbre ne devra être coupé pour réaliser la grotte. Le projet sera réalisé à partir de pierres de la région : « On a vraiment essayé de faire notre projet en harmonie avec la nature. » 

Rosmarie Lötscher : « On espère que le canton va bien réfléchir. »

L’Église catholique de Roggenburg-Ederswiler prévoit un budget de 40'000 francs. Elle espère toutefois trouver des partenaires pour co-financer l’ouvrage. /mmt

La « Grotte Maria » se veut la plus harmonieuse possible avec la nature environnante. (Plan : Paroisse catholique romaine de Roggenburg-Ederswiler) La « Grotte Maria » se veut la plus harmonieuse possible avec la nature environnante. (Plan : Paroisse catholique romaine de Roggenburg-Ederswiler)


