« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

« Shin Zen Bi, ça veut dire vérité, beauté, bonté. C’est un art martial qui nous vient du Japon. Il n’est pas violent. On utilise le moins possible la force musculaire. Ça ressemble au judo et on utilise surtout l’énergie que l’on reçoit de son adversaire. À partir de cela, on va le guider pour le maitriser ou le projeter, mais sans le blesser », explique Frédéric Stocco. Ce dernier affirme que ce sport est ouvert à tous, d’ailleurs, des portes ouvertes auront lieu ce vendredi au dojo de Moutier. Actuellement une dizaine de membres pratiquent régulièrement au sein du club, avec des objectifs centrés sur eux-mêmes. « Dans l’aïkido, la compétition, elle est contre soi-même. Le but est d’améliorer sa technique », affirme-t-il. Selon lui, le changement de canton de la ville ne changera pas grand-chose, puisque des liens existent déjà avec les autres clubs jurassiens. /lge