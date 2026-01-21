Encourager les jeunes à se tourner vers le domaine du numérique

Le Canton du Jura et l’EPFL collaborent depuis plusieurs années afin d’encourager la jeunesse à s’orienter vers le domaine du numérique. Trois cours de robotique sont proposés dans ce cadre. Samedi dernier, 40 jeunes se sont rendus sur le site de l’EPFL à l’occasion de la cérémonie de remise des attestations de participation.

Les programmes « Les robots, c’est l’affaire des filles », « Construire et programmer un robot » et « Coding Club des filles » se sont déroulés durant 11 samedis à Delémont. Conçus par l’EPFL, ils visent à « promouvoir les technologies de l’information et de la communication et les filières de l’ingénierie en utilisant la robotique et l’informatique », selon le communiqué transmis ce mercredi par l’école polytechnique. Ils ont également pour objectif « d’encourager les jeunes filles à accéder à ces activités encore trop souvent considérées comme réservées à un public masculin ». Leïla Hanini, déléguée à l’égalité du Canton du Jura, était présente lors de la cérémonie. « Les stéréotypes créent des frontières invisibles : dans les rêves, dans les ambitions et, plus tard, dans les choix de formation et de carrière », a-t-elle souligné.

Les 40 jeunes, accompagnés de leurs parents, ont également pu découvrir le domaine des sciences à travers différentes activités. Des ateliers pratique de chimie, de physique et de cryptographie étaient organisés par l’EPFL.

Toutes les informations concernant le programme de collaboration entre le Jura et l’EPFL sont disponibles ici. Les inscriptions pour les prochains cours sont déjà ouvertes. /comm-pch