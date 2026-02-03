« Bienvenue Moutier » : Vivre à Moutier

L’association créée il y a presque une année veut dynamiser la ville et recenser les évènements ...
« Bienvenue Moutier » : Vivre à Moutier

L’association créée il y a presque une année veut dynamiser la ville et recenser les évènements de la cité prévôtoise.

Evan Schaffter était dans « La Matinale » ce mardi. Evan Schaffter était dans « La Matinale » ce mardi.

Voilà un mois que Moutier est entrée officiellement dans le canton du Jura. « La Matinale » continue de faire connaissance avec les acteurs prévôtois, et ce mardi avec l’association Vivre à Moutier qui veut dynamiser la vie locale. L’association a été créée en mars dernier et a lancé sa plateforme participative vivreamoutier.ch pour recenser les évènements prévôtois avec l’objectif de « faire bouger les choses pour la ville, montrer qu’elle existe et qu’elle est vivante », résume le secrétaire Evan Schaffter. 

Alors qu’elle s’apprête à fêter son premier l’anniversaire, l’association compte aujourd’hui plus de 80 membres. « Il y avait un besoin, beaucoup de choses se font de manière décentralisée, le but était de regrouper tout cela », assure Evan Schaffter qui veut désormais « organiser des rencontres avec les membres et la population, des discussions autour d’idées pour la ville ». /mmi


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« La p’tite phrase » - Jeu de société

« La p’tite phrase » - Jeu de société

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 09:08

Véhicule de luxe volé intercepté à Develier

Véhicule de luxe volé intercepté à Develier

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 18:49

Retour sur scène pour le Théâtre Sans Gage

Retour sur scène pour le Théâtre Sans Gage

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 18:27

Les natels en camp de ski, c’est fini

Les natels en camp de ski, c’est fini

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 09:20

Articles les plus lus

Une vague de cambriolages qui affole les statistiques dans le Jura

Une vague de cambriolages qui affole les statistiques dans le Jura

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 17:54

Retour sur scène pour le Théâtre Sans Gage

Retour sur scène pour le Théâtre Sans Gage

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 18:27

Véhicule de luxe volé intercepté à Develier

Véhicule de luxe volé intercepté à Develier

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 18:49

Les natels en camp de ski, c’est fini

Les natels en camp de ski, c’est fini

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 09:20

« Le dossier du lundi » : les enjeux d’un fonds climat

« Le dossier du lundi » : les enjeux d’un fonds climat

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 15:48

Une vague de cambriolages qui affole les statistiques dans le Jura

Une vague de cambriolages qui affole les statistiques dans le Jura

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 17:54

Retour sur scène pour le Théâtre Sans Gage

Retour sur scène pour le Théâtre Sans Gage

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 18:27

Les natels en camp de ski, c’est fini

Les natels en camp de ski, c’est fini

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 09:20

Fuite d’hydrocarbure à Porrentruy

Fuite d’hydrocarbure à Porrentruy

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 10:43

Une bombe au poivre se déclenche sur un vide-grenier à Hérimoncourt

Une bombe au poivre se déclenche sur un vide-grenier à Hérimoncourt

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 11:11

« Le dossier du lundi » : les enjeux d’un fonds climat

« Le dossier du lundi » : les enjeux d’un fonds climat

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 15:48

Une vague de cambriolages qui affole les statistiques dans le Jura

Une vague de cambriolages qui affole les statistiques dans le Jura

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 17:54