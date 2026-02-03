« Bienvenue Moutier » : Vivre à Moutier

Voilà un mois que Moutier est entrée officiellement dans le canton du Jura. « La Matinale » continue de faire connaissance avec les acteurs prévôtois, et ce mardi avec l’association Vivre à Moutier qui veut dynamiser la vie locale. L’association a été créée en mars dernier et a lancé sa plateforme participative vivreamoutier.ch pour recenser les évènements prévôtois avec l’objectif de « faire bouger les choses pour la ville, montrer qu’elle existe et qu’elle est vivante », résume le secrétaire Evan Schaffter.

Alors qu’elle s’apprête à fêter son premier l’anniversaire, l’association compte aujourd’hui plus de 80 membres. « Il y avait un besoin, beaucoup de choses se font de manière décentralisée, le but était de regrouper tout cela », assure Evan Schaffter qui veut désormais « organiser des rencontres avec les membres et la population, des discussions autour d’idées pour la ville ». /mmi