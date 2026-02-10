« Bienvenue Moutier » : le FC Moutier

Voilà plus d’un mois que Moutier a officiellement rejoint le Jura. « La Matinale » vous présente chaque mardi un acteur de la vie prévôtoise. Et cette semaine, c’est le FC Moutier qui est à l’honneur. Un club dont la philosophie est de « faire progresser les jeunes et de faire rayonner les Prévôtois sur les terrains de la région. Et ce qui le distingue, c’est un club centenaire avec tout le poids de l’histoire qui va avec », affirme le vice-président du FC Moutier Anthony Pelletier. Le club se réjouit de voir ses membres augmenter, principalement du côté des jeunes joueuses : « la création de trois équipes en un peu plus d’une année », précise le vice-président. Le FC Moutier espère construire prochainement de nouveaux vestiaires, alors que les locaux actuels datent des années 1960 et 1980. Le permis a été déposé. Et sur le plan sportif, la première équipe est en tête de son groupe pour sa première saison de relégation en 3e ligue. Anthony Pelletier ne cache pas la volonté de promotion en fin de saison : « C’est l’objectif affiché ! On a fait un super 1er tour mais on doit continuer à bosser, on a pleine confiance en l’équipe et le staff ». /mmi