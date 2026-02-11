Belprahon veut passer au régime 30km/h

Le village du Jura bernois devrait passer en zone limitée à 30km/h dans les prochains mois ...
Le village du Jura bernois devrait passer en zone limitée à 30km/h dans les prochains mois, selon une information parue ce mercredi dans la Feuille officielle de la commune.

Le 30 km/h devrait prochainement être de rigueur à Belprahon. (Photo : illustration) Le 30 km/h devrait prochainement être de rigueur à Belprahon. (Photo : illustration)

Belprahon devrait passer en zone 30 km/h dans les prochains mois. La commune a fait part ce mercredi, dans la Feuille officielle, de sa volonté de baisser la limitation de vitesse pour circuler sur l’ensemble de son territoire. Elle justifie ce choix par la volonté d’augmenter la sécurité sur les routes du village. Ce changement a été à l'origine demandé par des citoyens. « Des gens du village trouvent que certaines personnes descendent vite, et puis il y a des enfants qui montent à l’école », explique Christophe Fluri, conseiller communal en charge notamment des routes. La limitation de vitesse concernera tout le village, à l’exception de la zone de l’école, qui restera limitée à 20 km/h.

Christophe Fluri précise que ce changement devrait entrer en vigueur dans les prochains mois. Le projet peut être contesté par voie de recours dans les 30 jours suivant sa publication auprès de la Préfecture du Jura bernois. /amo-pch


 

