Encourager l’achat d’appareils économes en énergie

Des subventions seront accordées en 2026 dans le Jura et le Jura bernois pour encourager le remplacement d’appareils ménagers trop gourmands en électricité. SACEN SA et dix partenaires régionaux lancent le programme « Efficace ensemble » afin de promouvoir les appareils ménagers à haute efficacité énergétique. En collaboration avec BKW et sept autres distributeurs, l’entreprise propose une aide financière de 40 à 70 francs pour l’achat d’un réfrigérateur, d’un lave-vaisselle ou d’un congélateur peu énergivore, en remplacement d’un ancien appareil. L’action concerne les logements situés dans le Jura et le Jura bernois, indépendamment du fournisseur d’électricité.

La mesure répond aux exigences de la loi sur l’approvisionnement en électricité et de la loi sur l’énergie, qui visent à économiser deux térawattheures d’ici 2035 en Suisse. Les appareils devront avoir été achetés après le 1er janvier 2026. Le portail d’inscription ouvrira le 1er mars 2026 et les demandes pourront être déposées dans les six mois suivant la commande. /comm-tna