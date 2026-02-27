Une exposition à couper le souffle à la HEP-BEJUNE

La médiathèque de la HEP-BEJUNE accueille jusqu’au 29 avril, l’exposition scientifique, itinérante ...
Une exposition à couper le souffle à la HEP-BEJUNE

La médiathèque de la HEP-BEJUNE accueille jusqu’au 29 avril, l’exposition scientifique, itinérante et gratuite « Air, l’expo qui inspire ».

Le tout-public peut également bénéficier de cette exposition gratuite en dehors des horaires scolaires (de 16h à 17h30) et ce week-end à Delémont. Le tout-public peut également bénéficier de cette exposition gratuite en dehors des horaires scolaires (de 16h à 17h30) et ce week-end à Delémont.

Cette année, la HEP-BEJUNE a choisi de proposer une exposition dans l’air du temps. « Air, l’expo qui inspire » est à découvrir jusqu’au 29 avril à la médiathèque de la HEP-BEJUNE, au campus Strate J. Elle s’adresse aux écoliers dès 6 ans et se veut didactique et interactive. Le tout-public peut également bénéficier de cette exposition gratuite en dehors des horaires scolaires (de 16h à 17h30) et ce week-end à Delémont. Les visiteurs pourront notamment tester leur odorat, relever les défis d’aérodynamique ou encore découvrir le fonctionnement des poumons. Pour appréhender l’air dans tous ces états, l’exposition est organisée en six pôles explique responsable des expositions annuelles pour les expositions de la HEP-BEJUNE, Sophie Golay Gasser.

L’exposition, organisée en 6 pôles, se veut scientifique : « On essaye d’alterner entre thématiques artistiques et scientifiques », explique Sophie Golay Gasser, responsable des expositions annuelles pour les expositions de la HEP-BEJUNE.


Sophie Golay Gasser : « Une large palette d’activités pour découvrir l’air dans tous ses états ! »

Ecouter le son

« Air, l’expo qui inspire » est à découvrir jusqu’au 29 avril au Campus Strate J. Elle transitera ensuite par La Chaux-de-Fonds (du 12 mai au 10 juillet) et Bienne (du 25 août au 30 octobre). /mlm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Grande interview : Noémie Roten

Grande interview : Noémie Roten

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 11:09

« L’autre revue de presse » : les chiens polluent plus que nous !

« L’autre revue de presse » : les chiens polluent plus que nous !

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:00

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:13

« Chaud Devant » : Koso Morina

« Chaud Devant » : Koso Morina

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 09:30

Articles les plus lus

Un motard blessé aux Genevez

Un motard blessé aux Genevez

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 07:00

« Chaud Devant » : Koso Morina

« Chaud Devant » : Koso Morina

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 09:30

« L’autre revue de presse » : les chiens polluent plus que nous !

« L’autre revue de presse » : les chiens polluent plus que nous !

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:00

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:13

Un motard blessé aux Genevez

Un motard blessé aux Genevez

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 07:00

« Chaud Devant » : Koso Morina

« Chaud Devant » : Koso Morina

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 09:30

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

« Le monde en cause » : une disparation qui passionne les États-Unis

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:13

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:50

Sacré cochon, le prix du porc a chuté

Sacré cochon, le prix du porc a chuté

Région    Actualisé le 26.02.2026 - 14:53

Un motard blessé aux Genevez

Un motard blessé aux Genevez

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 07:00

Toilettes publiques vandalisées à Courrendlin

Toilettes publiques vandalisées à Courrendlin

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 09:54

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

Région    Actualisé le 27.02.2026 - 10:50