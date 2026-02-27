Une exposition à couper le souffle à la HEP-BEJUNE

Cette année, la HEP-BEJUNE a choisi de proposer une exposition dans l’air du temps. « Air, l’expo qui inspire » est à découvrir jusqu’au 29 avril à la médiathèque de la HEP-BEJUNE, au campus Strate J. Elle s’adresse aux écoliers dès 6 ans et se veut didactique et interactive. Le tout-public peut également bénéficier de cette exposition gratuite en dehors des horaires scolaires (de 16h à 17h30) et ce week-end à Delémont. Les visiteurs pourront notamment tester leur odorat, relever les défis d’aérodynamique ou encore découvrir le fonctionnement des poumons. Pour appréhender l’air dans tous ces états, l’exposition est organisée en six pôles explique responsable des expositions annuelles pour les expositions de la HEP-BEJUNE, Sophie Golay Gasser.

