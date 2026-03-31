Une billetterie en ligne pour plus de sécurité à la piscine à Porrentruy

Les autorités municipales et le Syndicat intercommunales du district de Porrentruy ont présenté ...
Une billetterie en ligne pour plus de sécurité à la piscine à Porrentruy

Les autorités municipales et le Syndicat intercommunales du district de Porrentruy ont présenté les nouvelles mesures pour l’ouverture de la saison 2026 de la piscine en plein air dans l’espoir de ne pas connaître à nouveau des incivilités.

Pour les utilisateurs non indigènes, il faudra s'inscrire en ligne avant de profiter des bassins. (Photo d'archives : Georges Henz) Pour les utilisateurs non indigènes, il faudra s'inscrire en ligne avant de profiter des bassins. (Photo d'archives : Georges Henz)

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles mesures à la piscine à Porrentruy. L’infrastructure en plein air ouvrira ses portes le samedi 23 mai à 9h. Les autorités municipales de Porrentruy, propriétaires des lieux, et le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy, gestionnaire de l’Espace-Loisirs, en ont présenté les contours mardi matin. Comme pour les précédentes saisons, trois catégories d’utilisateurs ont été définies : les indigènes et les non indigènes avec un statut reconnu, par exemple un permis de travail, un titre de séjour ou encore les touristes logeant dans la région, ceux-ci profitent d’un tarif préférentiel. La troisième catégorie correspond aux personnes non indigènes sans statut particulier.


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