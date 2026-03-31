Une billetterie en ligne pour plus de sécurité à la piscine à Porrentruy

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles mesures à la piscine à Porrentruy. L’infrastructure en plein air ouvrira ses portes le samedi 23 mai à 9h. Les autorités municipales de Porrentruy, propriétaires des lieux, et le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy, gestionnaire de l’Espace-Loisirs, en ont présenté les contours mardi matin. Comme pour les précédentes saisons, trois catégories d’utilisateurs ont été définies : les indigènes et les non indigènes avec un statut reconnu, par exemple un permis de travail, un titre de séjour ou encore les touristes logeant dans la région, ceux-ci profitent d’un tarif préférentiel. La troisième catégorie correspond aux personnes non indigènes sans statut particulier.





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