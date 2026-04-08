Le fOrum culture lance un appel à projets pour la saison 2027-2028

Le fOrum culture ouvre un nouvel appel à projets destiné aux artistes des arts de la scène de la région. L’objectif : soutenir la création et favoriser la diffusion des spectacles pour la saison 2027-2028.

Les compagnies professionnelles dont le siège se situe dans le Jura bernois, le Jura ou à Bienne peuvent soumettre leur projet jusqu’au lundi 30 juin 2026 pour bénéficier de l’accompagnement de l’institution culturelle. Les dossiers seront examinés par une commission composée de responsables de théâtres et de centres culturels, indique le communiqué du fOrum culture. Le jury accordera une attention particulière à « l’originalité, l’intérêt et la cohérence » des projets ainsi qu’aux cachets. Les conditions salariales devront respecter les minima du Syndicat suisse romand du spectacle.

Les membres de la commission souhaitent également créer des collaborations comme des tournées, des actions de médiation et des communications communes. Une réflexion sera menée avec les compagnies pour élargir la diffusion au-delà du territoire, précise le communiqué.





Un calendrier précis

Les dossiers seront traités entre juillet et septembre 2026. Une présélection est prévue fin septembre, avant une journée de présentation des projets le mercredi 21 octobre 2026. Les décisions finales seront communiquées à la fin du mois d’octobre. /comm-mlm