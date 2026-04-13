La maison de la tête de moine veut dépoussiérer son musée

Le musée basé à Bellelay sera modernisé. La rénovation devrait durer entre trois et sept mois ...
La maison de la tête de moine veut dépoussiérer son musée

Le musée basé à Bellelay sera modernisé. La rénovation devrait durer entre trois et sept mois.

Le budget investi dans le projet de rénovation du Musée de la Tête de Moine s'élève à 1.25 million.  (Photo : Thematis SA). Le budget investi dans le projet de rénovation du Musée de la Tête de Moine s'élève à 1.25 million.  (Photo : Thematis SA).

Le musée de la Tête de Moine, qui date de 2009, veut se refaire une beauté pour devenir plus innovant et interactif, notamment avec des écrans tactiles qui mettront toujours en valeur la girolle de la tête de moine. « Le moment est venu d’investir dans la carte de visite de la maison », estime Martin Siegenthaler.

Selon le gérant de l'interprofession de la Tête de Moine, la rénovation devrait prendre entre trois à sept mois et commencerait dès l’automne. Mais avant ça, il faudra déjà valider le permis de construction pour un bâtiment de Bellelay qui se veut être protégé. « Nous allons nous concentrer sur la rénovation du musée qui se trouve au premier étage », ajoute-t-il. D'autres nouveautés seront dévoilées lors de l'ouverture officielle. Dans le meilleur des mondes, elle se tiendra lors de la 10e édition de la fête de la tête de moine en 2027.

Martin Siegenthaler, gérant de l'interprofession de la Tête de Moine

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Le budget investi dans le projet de rénovation du Musée de la Tête de Moine s'élève à 1.25 million. Si les travaux de rénovation ne se déroulent pas comme prévu, l’organisation repoussera l’ouverture du nouveau musée à 2028. /mbe


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