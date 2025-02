Une soirée de plus pour la 8e Fête de la Tête de Moine

La 8e Fête de la Tête de Moine à Bellelay aura lieu du 2 au 5 mai prochain, sur trois jours au lieu de deux, avec cette année une soirée en plus par rapport à l’édition précédente, celle de vendredi avec à l’affiche l’humoriste Jean-Marie Bigard.

Un week-end qui fera office de vitrine pour le terroir local et surtout sa fabrication. Les Chambres d’agricultures du Jura et du Jura bernois seront présentes avec des animaux de la ferme exposés, une démonstration de traite et de fabrication de Tête de Moine. Martin Kohli, président de la Chambre d’agriculture du Jura bernois, se réjouit tout particulièrement de la présence du secteur de la formation dans le domaine fromager sur le stand. « La relève est assurée dans les écoles d’agriculture, mais on s’inquiète du manque de jeunes qui se dirigent dans les métiers autour de l’agriculture, comme fromager et boucher par exemple », explique-t-il. Pour Martin Kohli c’est au détour d’un stand que peut démarrer un intérêt voire une future passion pour un futur métier.

Les produits locaux seront à l’honneur notamment sur le marché organisé en collaboration avec la Fondaiton Rurale Interjurassienne. L’invité d’honneur cette année sera l’Interprofession Emmentaler Switzerland. Un parcours d’obstacles pour enfants sera installé devant la Maison de la Tête de Moine, pour tenter de faire rouler une réplique d’Emmental, avec prix à la clé. Une fondue géante, des vols en montgolfière et un concours d’exposition de plateaux de fromages seront aussi au menu de la fête de la Tête de Moine. La soirée de vendredi avec à l’affiche l’humoriste Jean-Marie Bigard affiche déjà complet. /jse