Patrouilles renforcées à Delémont « où la sécurité reste bonne »

La sécurité en ville de Delémont s'est invitée dans les débats au Parlement jurassien ce mercredi matin à l’heure des questions orales. Après deux agressions au couteau ces dernières semaines - l’une ayant fait un blessé grave, l’autre étant restée à l’état de menace - deux députés se sont inquiétés d'une montée de la violence. La députée Francine Stettler (UDC), qui mentionne également des attaques bancomats survenues en début d’année, a demandé si des mesures ciblées étaient envisagées.





« Pas de détérioration marquée de la sécurité à Delémont »

L’élu Martin Braichet (PLR) a, lui, évoqué la possibilité de déployer rapidement des caméras de vidéo-surveillance. Le ministre de Justice et Police, Valentin Zuber, a affirmé que des mesures ont été mises en place en collaboration avec la Ville de Delémont. « Il a été décidé pour l’heure de renforcer les patrouilles de police dans des zones spécifiques. Mais pour le moment, il n’y a pas de dispositif nettement renforcé parce qu’il ne faut pas tomber dans le biais cognitif de la loi des séries, il n’y a pas une détérioration marquée de la sécurité à Delémont. La situation est bonne, dans le canton également, ce n’est pas pour maquiller la réalité, mais cela ressort des statistiques », a nuancé le ministre Valentin Zuber.