Deux vététistes blessés après une collision à Châtillon

Les deux cyclistes se sont heurtés alors qu’ils descendaient dans la même direction sur la ...
Deux vététistes blessés après une collision à Châtillon

Les deux cyclistes se sont heurtés alors qu’ils descendaient dans la même direction sur la route de la Vie-aux-Chars. L’un d’eux a dû être héliporté par la Rega.

Un hélicoptère de la Rega a dû prendre en charge un vététiste samedi après-midi à Châtillon. (Photo d'illustration : Rega). Un hélicoptère de la Rega a dû prendre en charge un vététiste samedi après-midi à Châtillon. (Photo d'illustration : Rega).

Un accident est survenu samedi vers 14h à Châtillon entre deux VTT. Pour une raison encore indéterminée, les vététistes qui circulaient en descente le long de la route de la Vie-aux-Chars sont entrés en collision et ont chuté au sol. L’un des cyclistes a dû être héliporté par la Rega dans un hôpital bâlois, selon la police cantonale jurassienne. L’autre a été acheminé à l’Hôpital du Jura. /comm-alr


 

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