Deux vététistes blessés après une collision à Châtillon

Un accident est survenu samedi vers 14h à Châtillon entre deux VTT. Pour une raison encore indéterminée, les vététistes qui circulaient en descente le long de la route de la Vie-aux-Chars sont entrés en collision et ont chuté au sol. L’un des cyclistes a dû être héliporté par la Rega dans un hôpital bâlois, selon la police cantonale jurassienne. L’autre a été acheminé à l’Hôpital du Jura. /comm-alr

