Flashé à 70 km/h au lieu de 30 à Mettembert

Près de 100'000 véhicules sont passés devant les radars en avril. La police cantonale jurassienne a publié ses statistiques sur la circulation ce mardi. Sur les 97'858 véhicules contrôlés par des radars semi-stationnaires et mobiles, 3'997 conducteurs ont été sanctionnés par une amende, 149 ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public alors que 44 personnes ont fait l’objet d’un rapport aux Offices cantonaux de la circulation. Aucun délit de chauffard n’a été relevé durant le mois d’avril. Enfin, trois conducteurs ont été dénoncés pour conduite sous l’effet de drogue et 16 autres pour conduite sous l’effet de l’alcool.

Les radars mobiles ainsi que le radar semi-stationnaire ont été déployés 10 fois en localité, 8 fois hors localité et 4 fois sur autoroute ou semi-autoroute. Les 93 contrôles de poids lourds ont révélé 12 infractions, détaille la police. /comm-jad