L’artiste Georges Basas nous a quittés. Sa famille et Visarte Jura ont annoncé le décès du photographe et peintre d’origine catalane ce week-end par le biais d’avis mortuaires dans le Quotidien jurassien. Il avait 69 ans et était établi dans le Jura depuis plusieurs décennies. Georges Basas a aussi été proche de RFJ en prêtant par le passé sa voix à de nombreux messages publicitaires. Il était notamment revenu dans nos studios dans l’émission « 40 ans / 40 voix » à l’occasion du quarantenaire de la radio en 2024. /jpi