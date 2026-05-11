Georges Basas nous a quittés

Le photographe et peintre d’origine catalane, établi dans le Jura depuis plusieurs décennies ...
Georges Basas nous a quittés

Le photographe et peintre d’origine catalane, établi dans le Jura depuis plusieurs décennies, est décédé à l’âge de 69 ans.

Georges Basas était peintre et photographe d'origine catalane. Georges Basas était peintre et photographe d'origine catalane.

L’artiste Georges Basas nous a quittés. Sa famille et Visarte Jura ont annoncé le décès du photographe et peintre d’origine catalane ce week-end par le biais d’avis mortuaires dans le Quotidien jurassien. Il avait 69 ans et était établi dans le Jura depuis plusieurs décennies. Georges Basas a aussi été proche de RFJ en prêtant par le passé sa voix à de nombreux messages publicitaires. Il était notamment revenu dans nos studios dans l’émission « 40 ans / 40 voix » à l’occasion du quarantenaire de la radio en 2024. /jpi


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