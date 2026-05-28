Hubert Ackermann, artisan du dialogue interjurassien, n’est plus

Le Jura perd une des figures marquantes du dialogue interjurassien. Hubert Ackermann est décédé à l’âge de 77 ans, indique un avis mortuaire publié ce jeudi dans « Le Quotidien Jurassien ». Le politicien PDC avait été député au Parlement de 1990 à 2001 et avait présidé le législatif cantonal en 1996. Il avait aussi été maire de Pleigne de 1996 à 2008. Hubert Ackermann avait été très actif au sein de l’Assemblée Interjurasienne (AIJ) dont il avait été membre durant 16 ans. Il avait présidé la délégation jurassienne entre 2003 et 2009. Hubert Ackermann était ainsi co-président de l’AIJ lorsque l’instance avait rendu son rapport institutionnel qui plaidait pour un nouveau canton à six communes, formé du Jura et du Jura bernois, avec Moutier comme capitale. En 2017, Hubert Ackermann avait évoqué au micro de RFJ l’importance de l’AIJ, alors que l’instance vivait sa dissolution. Il avait, alors, évoqué le rôle de l’AIJ au moyen d’une image. « L’Assemblée Interjurassienne, c’est un peu comme une maison qu’il fallait restaurer. On a construit un échafaudage autour et maintenant on démonte l’échafaudage mais la restauration n’est pas terminée », avait déclaré Hubert Ackermann.