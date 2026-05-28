Hubert Ackermann, artisan du dialogue interjurassien, n’est plus

L’ancien président de la délégation jurassienne à l’Assemblée Interjurassienne et ancien président ...
Hubert Ackermann, artisan du dialogue interjurassien, n’est plus

L’ancien président de la délégation jurassienne à l’Assemblée Interjurassienne et ancien président du Parlement jurassien Hubert Ackermann est décédé à l’âge de 77 ans.

Hubert Ackermann s'est éteint à l'âge de 77 ans. (Photomontage : image libre de droit/Dictionnaire du Jura.) Hubert Ackermann s'est éteint à l'âge de 77 ans. (Photomontage : image libre de droit/Dictionnaire du Jura.)

Le Jura perd une des figures marquantes du dialogue interjurassien. Hubert Ackermann est décédé à l’âge de 77 ans, indique un avis mortuaire publié ce jeudi dans « Le Quotidien Jurassien ». Le politicien PDC avait été député au Parlement de 1990 à 2001 et avait présidé le législatif cantonal en 1996. Il avait aussi été maire de Pleigne de 1996 à 2008. Hubert Ackermann avait été très actif au sein de l’Assemblée Interjurasienne (AIJ) dont il avait été membre durant 16 ans. Il avait présidé la délégation jurassienne entre 2003 et 2009. Hubert Ackermann était ainsi co-président de l’AIJ lorsque l’instance avait rendu son rapport institutionnel qui plaidait pour un nouveau canton à six communes, formé du Jura et du Jura bernois, avec Moutier comme capitale. En 2017, Hubert Ackermann avait évoqué au micro de RFJ l’importance de l’AIJ, alors que l’instance vivait sa dissolution. Il avait, alors, évoqué le rôle de l’AIJ au moyen d’une image. « L’Assemblée Interjurassienne, c’est un peu comme une maison qu’il fallait restaurer. On a construit un échafaudage autour et maintenant on démonte l’échafaudage mais la restauration n’est pas terminée », avait déclaré Hubert Ackermann.

Hubert Ackermann : « L’AIJ a permis d’apaiser passablement de choses et c’est une de ses réussites. »

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Outre l’apaisement des tensions entre les cantons du Jura et de Berne, Hubert Ackermann avait également cité la création de la Fondation rurale interjurassienne (FRI) comme étant un des succès de l’AIJ dont un des buts était de mettre en place des institutions communes. « La réussite de la FRI a été un espoir énorme pour créer d’autres réalisations mais elle a été une des seules institutions qui a vraiment fonctionné au niveau de la population », avait regretté Hubert Ackermann en 2017.

Hubert Ackermann : « Il faut d’abord se rencontrer, dialoguer, se comprendre et essayer de faire un bout de chemin ensemble. »

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Les obsèques d’Hubert Ackermann auront lieu lundi, à 14h, en l’église de Pleigne. /fco


 

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