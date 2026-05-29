Loïc Stalder arrive à la tête du Service de la formation post-obligatoire

Le quarantenaire est pour le moment directeur de la Division commerciale du Centre jurassien ...
Loïc Stalder arrive à la tête du Service de la formation post-obligatoire

Le quarantenaire est pour le moment directeur de la Division commerciale du Centre jurassien d’enseignement et de formation.

Loïc Stalder. (Photo : Canton du Jura.) Loïc Stalder. (Photo : Canton du Jura.)

Le Service de la formation post-obligatoire a trouvé un nouveau chef. Loïc Stalder prendra ses fonctions le 1er août, selon une décision du Gouvernement jurassien publié ce vendredi. Âgé de 45 ans, il dirige depuis 2018 la Division commerciale du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF). Il est par ailleurs président de la Conférence des Écoles de commerce de Romandie et du Tessin et vice-président de la Conférence romande des écoles supérieures. Loïc Stalder remplace Françoise Do Linh Xuan, qui a démissionné au 30 juin après deux ans de fonction. /comm-ncp


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