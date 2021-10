Un bel élan de solidarité

22'000 francs, c’est la somme récoltée par le projet « La DivCom a couru contre le cancer ». Cet événement a eu lieu le 30 juin dernier au stade de la Blancherie à Delémont où les quelques 400 participants ont effectué des tours de piste, en courant ou en marchant. Il a été lancé et organisé par les élèves de la division commerciale (DivCom) du Centre Jurassien d'Enseignement et de Formation (CEJEF) qui ont été touchés d’apprendre fin 2020 qu’un de leur professeur était atteint d’une leucémie. La somme récoltée sera reversée à l’Association jurassienne d’aide aux familles d’enfants atteints de cancer (AJAFEC). Martial Courtet a félicité les élèves pour ce projet de solidarité. Ce dernier « casse la caricature des jeunes et des enseignants fainéants, en manque d’engagement », a relevé le ministre jurassien de la Formation.





De la théorie à la pratique… et une volonté d’aider

Le projet a germé dans la tête des étudiants de la division commerciale du CEJEF lors des cours de pratique professionnelle intégrée (PPI). « Les élèves ont voulu faire quelque chose pour leur professeur et directeur de la DivCom et aussi pour soutenir une association », explique Nita Ismaili, étudiante de dernière année en stage.