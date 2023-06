Un CFC jurassien pour la relève du FC Bâle

Le Jura devient la terre d’accueil de la formation postobligatoire des jeunes du FC Bâle. La relève romande du club rhénan pourra suivre une formation d’employé de commerce dès la rentrée d’août à Delémont. Un partenariat entre le canton et le multiple champion de Suisse de football a été présenté vendredi matin. Il s’intégrera à la structure jurassienne Sports-Arts-Etudes pour offrir aux jeunes talents une formation certifiante en parallèle à leur parcours sportif. Quatre footballeurs romands âgés entre 15 et 17 ans (un Jurassien, un Neuchâtelois, un Fribourgeois et un Genevois) bénéficieront, dans un premier temps, de ce partenariat.





La proximité du Jura

L’idée est née de précédents échecs de recrutement du FC Bâle. Le projet éducatif proposé par les dirigeants rhénans a rebuté des parents de joueurs romands. Initiateur de ce partenariat, Sébastien Bader s’est immédiatement tourné vers le Jura. « La proximité est très importante en terme de logistique », avoue l’un des recruteurs du FCB. La question de la langue l’est tout autant. « On donne davantage de garanties à un jeune de 15 ans de pouvoir réussir son projet éducatif dans sa langue maternelle », note Sébastien Bader.