Vingt-cinq ans et des effectifs stables pour la Division artisanale du CEJEF

La Division artisanale du CEJEF célèbre un anniversaire. L’institution basée à Delémont fête ses 25 ans ce mercredi avec des portes ouvertes. La Division artisanale du Centre jurassien d’enseignement et de formation compte 700 élèves. Elle dispense des formations pour une quinzaine de professions dont celles liées au secteur du bâtiment ou encore aux métiers de bouche. La Division artisanale du CEJEF est l’une des plus grandes de l’institution. Son directeur, Tristan Muller, relève que les effectifs sont stables depuis plusieurs années. Les professions dont l’image est associée à une forme de pénibilité « trouvent également leur public », indique Tristan Muller. Le directeur de la Division artisanale du CEJEF précise que les métiers de bouche, notamment, « font de très bonnes rentrées ». Les domaines du bâtiment et des services fonctionnent également bien. Par ailleurs, la possibilité de réaliser une maturité professionnelle ouvre de belles perspectives d’avenir pour les jeunes. La Division artisanale du CEJEF poursuit son développement avec l’ouverture de deux nouvelles filières, à savoir celle de pâtissiers-confiseurs ainsi que celle de dessinateurs-constructeurs sur métal qui sera mise en place dès août 2024 en collaboration avec les acteurs professionnels du secteur.