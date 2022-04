Une conférence pour prévenir les jeunes des risques liés à la médecine esthétique

Qu’est-ce qui motive les adolescents à vouloir modifier leur apparence ? C’est à cette problématique que trois étudiantes de la Division Santé-Social-Arts du CEJEF ont dédié leur travail de maturité. Dans ce cadre, Manon Fleury, Marine Scheurer et Alizée Marchand organisent lundi soir au campus « Avenir 33 » à Delémont une conférence sur la médecine esthétique, soit les actes liés principalement aux injections d’acide hyaluronique ou de toxine botulique au niveau du visage. Leur étude a été consacrée aux jeunes entre 18 et 34 ans : « Ce sont eux qui sont le plus influençables notamment par le biais des réseaux sociaux qui véhiculent des images du corps parfait et qui peuvent les pousser à avoir recours à la médecine esthétique pour avoir une meilleure estime de soi et être plus à l’aise dans leur corps. Le problème c’est que certains passent par les services d’esthéticiennes plutôt que par des professionnels de la santé », explique Alizée Marchand.