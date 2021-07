Deux Jurassiens distingués par Patek Philippe

L’Ecole des métiers techniques de Porrentruy honorée par Patek Philippe. Simon Ducommun de Courroux et Mayuri Arulampalam d’Alle se sont classés 2e et 3e du concours de la manufacture genevoise, annonce ce mercredi matin le canton du Jura. Les lauréats gagnent respectivement deux semaines et une semaine de stage dans l’entreprise.

La 11e édition du « Concours de bienfacture et précision » Patek Philippe s’est déroulée mi-mars et a opposé 18 élèves issus des six écoles d’horlogerie de Suisse. La remise des prix s’est tenue début juin. /comm-mmi