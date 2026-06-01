Un vol de matériel de musique au Dritchino Open air Festival. Du matériel de sonorisation a été dérobé tôt samedi matin. La police cantonale jurassienne confirme ce cambriolage et le situe entre 4 h et 12h. C’est plutôt entre 6h et 8h, selon le président d’organisation, Serge Surgand. Le ou les malfrats se sont introduits sur le site du festival de Courgenay et ont pénétré sous la tente du BIWI Club pour voler du matériel d’une valeur estimée à plus de 10'000 francs. Ce larcin n’a pas eu de conséquences sur la programmation puisque tout a été remplacé avant le début des concerts, précise Serge Surgand. /ncp
De la sono dérobée à Dritchino
Une plainte a été déposée auprès de la police cantonale jurassienne.
RFJ
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