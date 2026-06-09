Le Conseil général de Haute-Sorne souhaite une diminution du nombre de conseillers communaux. Il a accepté à l’unanimité, lundi lors de sa séance à Undervelier, le nouveau règlement d’organisation et d’administration de la Commune mixte de Haute-Sorne (ROAC). La population devra se prononcer sur ces modifications dans les urnes le 27 septembre prochain.

Le nouveau « toilettage » du ROAC propose notamment un passage de neuf à sept membres du Conseil communal dès la prochaine législature qui débutera le 1er janvier 2028. La commune mixte de Haute-Sorne est actuellement « la dernière commune jurassienne à siéger à neuf ». Cette réduction permettra, selon les autorités, « une gestion plus moderne des affaires, une clarification des tâches entre les dicastères, une optimisation des débats, une réduction de la durée des séances ou encore une simplification du processus décisionnel et des élections ».





Moins de commissions permanentes

Le nombre de commissions permanentes devrait également diminuer selon les modifications. Il passerait à sept contre 13 actuellement. Les commissions compteraient également un membre de moins avec cette réorganisation. Elles seraient formées de sept membres, y compris le membre du Conseil communal, contre sept membres plus le représentant de l’exécutif aujourd’hui. La commune a constaté « un grand nombre de démissions durant la législature actuelle et certaines difficultés à trouver de nouveaux membres » dans ces commissions permanentes.

Le nouveau règlement prévoit une augmentation de 10% des EPT des conseillers communaux. Une décision qui sera compensée financièrement « par une réduction globale des coûts via la diminution des commissions permanentes et des membres ». /comm-fwo