Le Conseil général de Haute-Sorne souhaite une diminution du nombre de conseillers communaux

L’exécutif de la commune vadaise s’est prononcé en faveur d’un passage de neuf à sept membres ...
Le Conseil général de Haute-Sorne souhaite une diminution du nombre de conseillers communaux

L’exécutif de la commune vadaise s’est prononcé en faveur d’un passage de neuf à sept membres du Conseil communal dès 2028. La population devra se prononcer en septembre.

Le Conseil communal de Haute-Sorne pourrait compter sept membres lors de la prochaine législature. Le Conseil communal de Haute-Sorne pourrait compter sept membres lors de la prochaine législature.

Le Conseil général de Haute-Sorne souhaite une diminution du nombre de conseillers communaux. Il a accepté à l’unanimité, lundi lors de sa séance à Undervelier, le nouveau règlement d’organisation et d’administration de la Commune mixte de Haute-Sorne (ROAC). La population devra se prononcer sur ces modifications dans les urnes le 27 septembre prochain.

Le nouveau « toilettage » du ROAC propose notamment un passage de neuf à sept membres du Conseil communal dès la prochaine législature qui débutera le 1er janvier 2028. La commune mixte de Haute-Sorne est actuellement « la dernière commune jurassienne à siéger à neuf ». Cette réduction permettra, selon les autorités, « une gestion plus moderne des affaires, une clarification des tâches entre les dicastères, une optimisation des débats, une réduction de la durée des séances ou encore une simplification du processus décisionnel et des élections ».


Moins de commissions permanentes

Le nombre de commissions permanentes devrait également diminuer selon les modifications. Il passerait à sept contre 13 actuellement. Les commissions compteraient également un membre de moins avec cette réorganisation. Elles seraient formées de sept membres, y compris le membre du Conseil communal, contre sept membres plus le représentant de l’exécutif aujourd’hui. La commune a constaté « un grand nombre de démissions durant la législature actuelle et certaines difficultés à trouver de nouveaux membres » dans ces commissions permanentes.

Le nouveau règlement prévoit une augmentation de 10% des EPT des conseillers communaux. Une décision qui sera compensée financièrement « par une réduction globale des coûts via la diminution des commissions permanentes et des membres ». /comm-fwo

Les décisions du Conseil générale de ce lundi 8 juin :


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Jura recevra 179 millions de francs de la péréquation

Le Jura recevra 179 millions de francs de la péréquation

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 11:27

Clos du Doubs distinguée pour son tourisme durable

Clos du Doubs distinguée pour son tourisme durable

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 11:40

La biodiversité au carrefour

La biodiversité au carrefour

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 10:33

« Bienvenue Moutier » : Festival de la Liberté

« Bienvenue Moutier » : Festival de la Liberté

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 10:18

Articles les plus lus

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 09:38

« Bienvenue Moutier » : Festival de la Liberté

« Bienvenue Moutier » : Festival de la Liberté

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 10:18

La biodiversité au carrefour

La biodiversité au carrefour

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 10:33

Le Conseil général de Haute-Sorne souhaite une diminution du nombre de conseillers communaux

Le Conseil général de Haute-Sorne souhaite une diminution du nombre de conseillers communaux

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 10:49

« La p’tite phrase » - Justice parallèle

« La p’tite phrase » - Justice parallèle

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 09:00

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 09:38

« Bienvenue Moutier » : Festival de la Liberté

« Bienvenue Moutier » : Festival de la Liberté

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 10:18

Le Conseil général de Haute-Sorne souhaite une diminution du nombre de conseillers communaux

Le Conseil général de Haute-Sorne souhaite une diminution du nombre de conseillers communaux

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 10:49