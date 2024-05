L'UE représentée au plus haut niveau au Bürgenstock

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel ont annoncé leur venue au Bürgenstock les 15 et 16 juin pour la conférence sur l'Ukraine

Le panel de participants de haut niveau à la conférence sur l'Ukraine du Bürgenstock, dans le canton de Nidwald, les 15 et 16 juin s'étoffe. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel ont annoncé leur venue.

« La Suisse se réjouit de la participation d’Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, au Sommet sur la Paix en Ukraine les 15 et 16 juin en Suisse », annonce vendredi sur X le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Nicolas Bideau. Il confirme par ailleurs la venue du président du Conseil européen Charles Michel.

Le Premier ministre irlandais et la présidente moldave répondent aussi présents. Le chancelier allemand Olaf Scholz ainsi que la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, les présidents polonais, finlandais et letton, ainsi que les Premiers ministres d'Espagne et du Cap-Vert ont déjà annoncé leur participation. /ATS-fba