Le diplomate suisse Carl Lutz honoré à titre posthume à Washington

L'ancien diplomate suisse Carl Lutz devrait recevoir la Médaille d'or du Congrès des Etats-Unis. Le vice-consul de Suisse à Budapest a sauvé des dizaines de milliers de Juifs de la déportation pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Carl Lutz a été recommandé pour cette distinction avec d'autres sauveteurs de l'Holocauste, a indiqué mardi la société Carl Lutz dans un communiqué. Ils seront récompensés pour leurs efforts inlassables de sauvetage au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Une nouvelle législation est actuellement soutenue par un effort bipartisan pour honorer à titre posthume les sauveteurs américains et binationaux de l'Holocauste. La confirmation par le vote du projet de loi par les deux chambres du Congrès peut prendre un à deux ans, mais son issue positive ne fait pas de doute, a précisé le président de l'association Carl Lutz, Xavier Cornuz, à Keystone-ATS.

Dizaine de milliers de personnes sauvées

Né en 1895 à Walzenhausen (AR) et diplômé de l'université George Washington, Carl Lutz a travaillé durant une vingtaine d'années aux Etats-Unis. Il a obtenu la nationalité américaine en 1929 et est devenu binational.

Vice-consul de Suisse à Budapest entre 1942 et 1945, il a fourni des papiers à des dizaines de milliers de Juifs, leur permettant de fuir le pays et d'échapper aux nazis. En procurant des lettres de protection helvétiques, l'Appenzellois a réalisé ce qui est considéré comme la plus grande opération de sauvetage de la Seconde Guerre mondiale.

'On estime que des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants juifs ont été sauvés d'une mort certaine grâce à son action', précise le communiqué.

L'ancien diplomate a été nommé trois fois pour le Prix Nobel de la Paix. Il est le premier citoyen suisse élevé comme Juste parmi les Nations et a été décoré en Hongrie, en Israël, en Allemagne et aux Etats-Unis. Une salle porte son nom au Palais fédéral à Berne.

Plusieurs Suisses nommés

Plusieurs Suisses sont mentionnés dans le projet de loi publié sur le site internet du Congrès. Parmi eux, trois anciens collaborateurs de Carl Lutz à Budapest - Harald Feller, Ernst Vonrufs et Peter Zürcher - et un ancien délégué du CICR dans la capitale hongroise, Friedrich Born. Le texte cite également le Neuchâtelois Jean-Edouard Friedrich, délégué du CICR en Allemagne, et l'ancien vice-consul de Suisse à Bregenz (Autriche) Ernest Prodolliet.

Parmi les autres personnalités citées figurent l'ancienne Première Dame des Etats-Unis, Eleanor Roosevelt, l'ancien secrétaire d'Etat à l'intérieur Harold Ickes, Angelo Roncalli, qui deviendra pape sous le nom de Jean XXIII, l'ancien diplomate suédois Raoul Wallenberg, ainsi qu'un ancien diplomate polonais en poste à Berne, Julius Kühl.

