Les feux d'artifice privés seront interdits en Suisse. Le peuple a dit oui dimanche à l'initiative populaire "Pour une limitation des feux d'artifice", selon une tendance de gfs.bern.

Genève a soutenu le texte par 52,9%, selon les résultats partiels. A Zurich, c'est aussi le oui qui gagne, par 59%.

L'initiative populaire a été déposée par des organisations de protection des animaux. Elle demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l'environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d'artifice.

Elle vise à interdire la vente et l'utilisation des pièces d'artifice qui causent du bruit. Certaines exceptions sont prévues pour les grands événements suprarégionaux comme le 1er Août.

/ATS