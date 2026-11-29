La TVA ne passera pas de 8,1 à 8,5%. Les Suisses ont refusé dimanche le financement de la 13e rente AVS, selon une tendance de gfs.bern.

Les premiers résultats confirment cette tendance. Genève a refusé le projet par 55,2%. Zurich dit non par 58,7% des voix.

Les Suisses ont accepté en mars 2024, le versement d'une 13e rente AVS. Celle-ci coûtera 4,2 milliards de francs pour 2026. Ce montant devrait s'élever à environ 4,5 milliards en 2030 et à 5,4 milliards en 2040.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont demandé une augmentation de la TVA pour assurer un financement stable. Le PLR et l'UDC estiment que cette hausse de TVA pénaliserait lourdement les ménages et l'économie, sans réussir à financer l'entier des dépenses de l'AVS. Le syndicat des services publics s'est également insurgé contre cette hausse, rappelant que l'AVS se portait bien.

/ATS