Le SHC Buix seul en tête

Le SHC Buix prend les commandes du championnat de Ligue A d’inline hockey. Les Gravalons ont poursuivi leur sans-faute ce dimanche. Ils ont pris la mesure de Givisiez 6-5 à domicile. Menés 4-2 à la mi-match, les Ajoulots ont su renverser la vapeur en marquant quatre fois entre la 38e et la 52e. Joris Houlmann s’est fait l’auteur d’un doublé pour propulser son équipe à la 1re place du classement.

Le SHCB est talonné par le SHC Rossemaison. Les Vadais ne possèdent qu’un point de retard sur le leader. Ils ont étrillé Sayaluca Lugano 9-4 dans le Jura ce dimanche. Les hommes de Cédric Boss ont fait la différence entre la 16e et la 34e en marquant à six reprises. Ils ont été emmenés par un Fabian Rüfli en feu. L’attaquant a inscrit cinq buts.





Ajoie toujours à 0

Ce dimanche a été nettement plus sombre pour le SHC Ajoie. Les protégés de Mathieu Cerf ont subi leur 4e revers en autant de matches. Ils ont été fessés par Malcantone 10-1 à Fontenais. Les Tessinois n’avaient pourtant pas non plus le moindre point avant cette rencontre. Les Ajoulots ont égalisé à la 4e minute de jeu avant de sombrer au fil des minutes. Ils occupent la 9e et avant-dernière place du classement à trois points des play-off. /msc