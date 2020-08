Victorieux en encaissant neuf buts !

Le SHC Rossemaison s’effondre avant de l’emporter. Les Vadais sont allés battre Léchelles 10-9 après les tirs au but samedi en Ligue A d’inline hockey. Ils peuvent s’en vouloir d’avoir égaré un point dans cette rencontre. Le SHCR a, en effet, mené 6-2 (29e) puis 8-3 (41e) avant de voir l’équipe fribourgeoise faire son retard. Il a été rattrapé à 5’’ de la fin du match. Ludovic Koller et Vincent Stemer ont inscrit un doublé, alors qu’Antonio Zittlau a offert la victoire à ses couleurs en étant l’unique buteur des tirs au but.

Malgré ce succès, le SHC Rossemaison chute à la 4e place du classement. Il pointe à un point des co-leaders Buix et Rothrist. /msc