Rossemaison prend la tête, Ajoie dernier

Le SHC Rossemaison est leader en Ligue A d’inline hockey. Les Rossignols se sont imposés à Givisiez 11-5 (2-1, 6-3, 3-1) samedi. Après un premier tiers plutôt serré, le SHCR a totalement pris le dessus sur son adversaire dans le deuxième. Quatre longueurs séparaient les deux formations avant d’entamer la dernière période. Ils se sont ensuite contentés de conforter leur avance dans le dernier tiers. Clément Stemer et Arnaud Neukom se sont tous deux offerts un doublé. Au classement, les Rossignols prennent la tête avec deux points d’avance sur son poursuivant Buix mais avec un match de plus.





Le SHC Ajoie devient lanterne rouge

Le SHC Ajoie a été battu à Bienne 12-8 (5-1, 4-4, 3-3) samedi. Le match s’est joué principalement dans le premier tiers où les Ajoulots ont totalement pris l’eau. Ils se sont inclinés 5-1 après seulement 20 minutes de jeu. Le reste de la rencontre a été beaucoup plus serré au niveau comptable. Luc Girardin s’est tout de même illustré en inscrivant un triplé et Yann Girardin a marqué un doublé. Au classement, le SHC Ajoie se fait passer devant par son adversaire du soir et est donc dernier avec trois points de retard. /lge