La soupe à la grimace pour Buix et Rossemaison

Le Jura perd (déjà) l'un de ses deux candidats au titre de Ligue A d'inline hockey. Le SHC Buix a subi la loi de Malcantone 7-4 (3-2, 2-0, 2-2) dimanche au Tessin dans l'acte II des quarts de finale des play-off. Battu samedi en Ajoie, le leader de la saison régulière est donc déjà en vacances. Après un premier tiers conclu sur le score de 3-2 grâce à des buts de Julien Châtelain (15e 2-1) et Joris Houlmann (16e 2-2), les Ajoulots ont craqué. Les réductions du score de Lucas Bonati (50e 5-3, 56e 6-4) n'ont donc rien changé.







Rossemaison dos à dos avec Léchelles

De son côté, le SHCR a perdu face à Léchelles sur le score de 7-5 (2-2, 4-1, 1-2). Au lendemain de leur entame victorieuse, les Rossignols ont pourtant bien entamé la partie. Des réussites de Lucas Turberg (6e 1-1) et Arnaud Neukomm (11e 1-2) leur ont permis de boire le premier thé à égalité. Les trois buts encaissés entre la 22e et la 26e ont toutefois coupé les jambes aux Jurassiens. Les buts de Louis Merçay (36e 5-3), Julien Turberg (44e 6-4) et Antonio Zittlau (52e 6-5) ne leur ont pas permis de réussir une « remontada ».

L’acte III décisif pour une place en demi-finale des play-off est prévu samedi prochain au Forum Biwi. /ygo