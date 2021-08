Ajoie et Buix tombent à l’extérieur

Samedi compliqué pour les clubs jurassiens en Ligue nationale A d’inline hockey. Le SHC Buix et le SHC Ajoie sont rentrés à la maison avec chacun une défaite. Les Gravalons ont perdu 8-7 après les tirs au but contre Givisiez alors qu’ils ont pourtant mené durant une bonne partie de la rencontre. Le SHC Buix a pris l’avantage 2-1 en première période, puis a conforté sa domination en terminant le deuxième tiers avec trois longueurs d’avance (6-3). Mais la troisième période a vu les joueurs fribourgeois reprendre du poil de la bête. Givisiez a égalisé en toute fin de tiers, envoyant les deux formations en prolongation. C’est finalement aux tirs au but que s’est décidé le sort de ce match, exercice dans lequel les Fribourgeois ont été les plus forts, laissant les Jurassiens avec leurs regrets. Buix reste 4e de LNA avec un point d’avance sur son adversaire du jour mais avec un match en plus.





Le SHCA perd des plumes au Tessin

Le SHC Ajoie est lui aussi rentré bredouille de son déplacement en terre tessinoise. Les Ajoulots se sont inclinés 9-7 samedi contre Malcantone. Malmené et derrière au tableau d’affichage en première période (4-1), le SHCA a remonté la pente en seconde et est parvenu à égaliser à 5-5 au moment de la deuxième pause. Mais le dernier tiers a eu raison des Ajoulots qui ont encaissé quatre nouveaux buts et n’en ont marqué que deux. Le SHCA reste troisième à quatre points du deuxième Rothrist. /nmy