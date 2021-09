Le SHC Rossemaison leader provisoire

Le SHC Rossemaison s’est emparé mercredi soir de la tête du classement provisoire de Ligue Nationale A d’inline hockey en signant une cinquième victoire en six matches. Les Mustangs ont réalisé cette belle opération en dominant le SHC Buix 7-3 au Forum Biwi. Ils menaient 2-0 à la fin du premier tiers avant que les Gravalons ne reviennent à 3-3 en début de troisième période. Mais le SHC Rossemaison s’est ensuite envolé en inscrivant quatre buts en 10 minutes. Clément Stemer a signé un doublé tout comme Julien Turberg pour les locaux qui ont également compté sur des buts signés Bastien Studer, Vincent Stemer et Louis Merçay. Les buteurs ajoulots sont Gautier Choffat, Gaëtan Châtelain et Thibaut Nicoulin. Le SHC Buix n’occupe que le 7e rang de LNA avec 7 points et déjà cinq défaites au compteur tandis que Rossemaison compte deux points d’avance sur Rothrist qui a cependant disputé un match de moins. /jpi