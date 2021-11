Le SHC Rossemaison n’a plus droit à l’erreur

Le SHC Rossemaison est dos au mur dans la finale de Ligue A d’inline hockey. Les Rossignols ont été battus 3-2 (0-2 2-0 1-0) à Rothrist samedi lors du 3e acte et se retrouvent menés 2-1 dans cette série au meilleur des cinq confrontations. Ils avaient pourtant entamé cette partie de manière idéale en prenant deux longueurs d’avance en l’espace de 98 secondes dans le premier tiers par l'intermédiaire de Vincent Stemer et Louis Merçay. Les Argoviens ont profité d’une pénalité adverse au retour du premier thé pour réduire l’écart, avant d’égaliser à la 35e. Ils ont ensuite inscrit le but décisif à un peu plus de trois minutes de la sirène finale et ne sont plus qu’à un succès du titre national. Le 4e acte se tient dimanche à 14h30 à Rothrist. /emu