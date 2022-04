Rossemaison vainqueur, Ajoie et Buix vaincus

Le sans-faute continue pour le SHC Rossemaison. La formation vadaise d’inline hockey a enchaîné sa 4e victoire en autant de matches cette saison en Ligue A. Elle s’est imposée à Bienne contre Skater 90 3-1 (0-0 1-1 2-0) samedi soir. Menés 1-0 à la mi-match, les Rossignols ont renversé la vapeur grâce à Fabio Mestre (35e), Alexis Neukomm (47e) et Gautier Choffat (60e) dans la cage vide. Ils sont 2es du classement avec trois points de retard sur Malcantone mais avec deux matches joués de moins.





Lourde défaite pour Ajoie

Le début de saison est plus compliqué pour le SHC Ajoie. Les Jurassiens ont chuté contre Rothrist 11-5 (4-2 4-3 3-0) en Argovie. Face à un adversaire qui n’a pas encore perdu cette année en championnat, Alexis Louis a signé un triplé pour les Ajoulots. Le SHCA est 10e et avant-dernier de la hiérarchie avec trois points en six matches disputés. Il a deux points de plus que Buix.





Buix ne décolle pas

Le SHC Buix cherche toujours son 1er succès en championnat. Il a sombré sur la piste de Sayaluca 11-4 (1-2 5-2 4-0) au Tessin. Les Ajoulots ont tenu en échec leur adversaire jusqu’à la 36e minute, il y avait alors 4-4. Ils ont ensuite concédé sept buts en 2e partie de match. Le SHCB reste 11e et lanterne rouge avec un point en quatre rencontres. Il a deux unités de retard sur le 9e Bienne Skater 90 avec un match de moins au compteur. /tri