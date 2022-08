Le SHC Rossemaison taille patron

Le SHC Rossemaison confirme sa bonne passe actuelle en championnat. Les Mustangs sont allés corriger les Fribourgeois de Givisiez 11-4 samedi en Ligue nationale A d’inline hockey, signant ainsi une 13e victoire en 15 rencontres. Menés 1-0 après 19 secondes, les Vadais ont aussitôt réagi et menaient 5-1 en fin de premier tiers. Ils ont connu un trou dans la période intermédiaire en concédant trois buts sans rien inscrire. Le dernier tiers a été à sens unique avec six buts en faveur du SHCR. Alexis Neukomm et Gauthier Choffat ont signé un doublé tandis que Jérôme Choffat, Vincent Stemer, Arnaud Neukomm, Louis Mercay, Bastien Studer, Julien Turberg et Yaël Hirt ont aussi marqué. Rossemaison réalise la belle opération de cette journée en prenant six longueurs d’avance au classement sur le 2e Malcantone, battu 5-4 à Rothrist. /jpi