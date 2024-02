Coup dur pour les joueuses d’inline hockey

Retour d’un championnat en 2025 ?

Pour les deux clubs jurassiens, le défi est désormais de conserver les effectifs. « On a bon espoir qu’en 2025 le championnat reprenne ses droits. On va tout faire pour maintenir la flamme », affirme Pascal Turberg, alors que l’équipe autrichienne de Wolfurt et une équipe tessinoise pourraient venir garnir le championnat de Suisse. En attendant, Rossemaison, championne de Suisse en titre, va quand même disputer la Coupe d’Europe cette année même si « la préparation sera un peu plus compliquée », selon son président, et Bassecourt va maintenir des entraînements et organiser des matches amicaux. /mmi