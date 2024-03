Le SHC Rossemaison n’agrandit pas sa collection de trophées

Le SHC Rossemaison n’a pas ramené la Supercoupe de Suisse à la maison. Les Jurassiens, champions de Ligue A d’inline hockey en titre, ont perdu 6-4 face à Sayaluca, le vainqueur de la dernière Coupe de Suisse, samedi à Zofingen.

Les Mustangs ont pourtant pris les devants après 8 minutes de jeu et en supériorité numérique grâce à Evan Känzig. Mais les Tessinois ont égalisé, en power-play, 4 secondes avant la fin de la 1re période. Le SHCR s’est ensuite écroulé dans le 2e tiers-temps en encaissant 4 buts entre la 22e et la 34e minute. La réussite de Bastien Studer juste avant le 2e thé a tout de même remotivé les Jurassiens. Car dans le dernier tiers, Alexis Neukomm a inscrit un doublé en l’espace de 56 secondes dans les 5 dernières minutes de jeu pour revenir à une longueur de Sayaluca. Mais les espoirs du SHCR ont été réduis en poussière lorsque, en infériorité numérique, il a concédé un ultime but juste avant la sirène finale. Les Mustangs ont donc manqué l’occasion de gagner une 3e fois la Supercoupe, après leurs titres en 2021 et en 2022. /nmy