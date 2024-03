Une année pleine d’ambitions s’ouvre pour le SHC Rossemaison

Le SHC Rossemaison vise la défense de son titre. Les Rossignols reprennent le championnat de Ligue A d’inline hockey ce samedi. Ils accueillent les Tessinois de Sayaluca à 17h. L’équipe luganaise a dominé les Vadais lors de la Supercoupe de Suisse le week-end passé. Rossemaison aura à cœur de rebondir pour prendre un bon départ en championnat.





Sur plusieurs tableaux

La préparation des Rossignols a été un peu tronquée, selon le président du club Pascal Turberg. Plusieurs joueurs ont manqué à l’appel à cause de blessures ou d’un engagement avec un club de hockey sur glace. Pascal Turberg s’attend à un championnat disputé avec des clubs tessinois conquérants et le vice-champion Rothrist qui entend prendre sa revanche. Pour aborder la défense de son titre, Rossemaison va miser sur un revenant à la bande. Steve Nussbaumer fait en effet son retour en tant qu’entraineur, lui qui avait remporté trois titres avec les Rossignols entre 2008 et 2010. Il succède à Hans-Ueli Röthlisberger qui avait conduit l’équipe fanion au titre national l’an dernier. Quatre nouveaux joueurs ont aussi intégré l’effectif : Evan Fluri, Arnaud Neukomm, Arnaud Weiss et Yvan Sauvain. Ces éléments compenseront quatre départs, ceux de Fabio Mestre, Amaury Simon, Louis Merçay et Jérémy Chèvre, qui ont arrêté la compétition.

Si Rossemaison fait de la défense de son titre sa grande priorité, le club veut également briller lors de la Coupe d’Europe qu’il organise en juin… il y a de l’ambition au Forum Biwi et la volonté de fêter le 40e anniversaire du club en grande pompe. /mle